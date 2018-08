Alunos de Vialonga visitam Media Lab pela segunda vez

Esta manhã vou estar à frente da televisão às oito e meia, esperando Liliana, Daisy e Irina. Vou torcer para que passem à final do lançamento do disco dos Europeus de Atletismo. Liliana e Irina porque são portuguesas, corajosas, ótimas no que fazem. E Daisy porque quando foi agredida no bairro onde mora, perto de Turim, se aguentou firme apesar de ter ficado com a visão afetada.