Alunos de Torres Vedras visitam Media Lab

Os alunos do oitavo ano do Agrupamento Madeira Torres tiveram a oportunidade de serem jornalistas por um dia, redigindo uma série de primeiras páginas com notícias que marcam a atualidade. Os estudantes ficaram a conhecer mais os 153 anos de história do DN, através do visionamento de um pequeno vídeo.

Os alunos de Torres Vedras também discutiram a importância do jornalismo e a evolução da comunicação. Na visita à redação do jornal ficaram a conhecer em primeira mão o espaço de trabalho dos profissionais do jornalismo.

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt.