Alunos de Loures e Samora Correia visitam o Media Lab

Os alunos da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos de Porto Alto e da Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Dr. António Carvalho Figueiredo vieram ao Media Lab conhecer o mundo do jornalismo.

Os alunos assistiram a um vídeo sobre os 153 anos do Diário de Notícias e tiveram uma formação sobre a evolução do jornalismo.

Depois de uma parte mais teórica, os repórteres do Media Lab trabalharam em diferentes formatos. Uns alunos fizeram a primeira página de um jornal, outros fizeram quatro páginas de um jornal, passando assim pelas diversas editorias do DN. Houve ainda quem fizesse um noticiário em vídeo e em rádio, sendo que este último foi gravado nos estúdios da TSF.

Os jovens visitaram também a redação do Diário de Notícias e a da TSF.

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt.

