Dezenas de alunos estão concentrados junto ao portão do Liceu Camões, em Lisboa. Reclamam obras urgentes nas áreas degradadas da escola, onde pelo menos o teto de uma salas "está a cair"

Um grupo de alunos do liceu Camões, em Lisboa, está desde as 08:00 de hoje a manifestar-se junto à porta do estabelecimento de ensino, para reclamar obras urgentes na escola.

Os alunos da associação de estudantes exigem o início das obras que estavam previstas para agosto de 2011.

"O ginásio está degradado, as caves também e o teto da sala 25 está a cair", disse à agência Lusa um aluno do 11.º ano, acrescentando que já intercederam junto da direção da escola.

As dezenas de alunos que estão concentrados junto ao portão da Escola Secundária Camões colocaram faixas de protesto, mas a escola mantém-se aberta.

Os estudantes protestam sob o mote "Fartos de Blá Blá! Obras Já!".