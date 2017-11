Pub

Um aluimento do piso que ocorreu hoje na Rua do Sol à Graça, em Lisboa, obrigou ao corte do trânsito naquele arruamento, para que sejam avaliados os danos no subsolo

"Ocorreu o aluimento do piso, resultante de um buraco, no início da Rua do Sol à Graça. Elementos da Junta de Freguesia de São Vicente, juntamente com a Polícia Municipal, Bombeiros e Proteção Civil estiveram presentes no local, tendo sido determinado o corte de trânsito neste arruamento", explicou Natalina Moura, presidente da Junta de Freguesia de São Vicente.

Natalina Moura referiu que a ocorrência não aparenta ser grave, mas que é necessário avaliar a situação.

"Não se sabe o que está no subsolo e é necessário perceber o que se passa", disse, referindo que uma equipa da divisão de saneamento da Câmara Municipal de Lisboa irá deslocar-se ao local para avaliação dos danos no subsolo e a definição das medidas a implementar.