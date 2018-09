Altice oferece cinco mil árvores em corrida solidária no sábado

A Altice Portugal promove no próximo sábado uma corrida solidária e a entrega de cinco mil árvores em Pedrógão Grande, região do distrito de Leiria afetada pelos incêndios de junho do ano passado, que provocaram a morte a 66 pessoas.

A Corrida Solidária Altice Portugal 2018 vai contar com a participação de "mais de mil colaboradores" de "todos cantos do país", que vão estar acompanhados pelos familiares. Uma iniciativa que vai decorrer entre as 10:00 e as 16:00, junto à Câmara Municipal de Pedrógão Grande.

A antiga campeã olímpica Rosa Mota irá estar presente como embaixadora desta ação solidária, assim como os presidentes das Câmaras de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e da Unidade de Missão do Interior.

Em comunicado, a operadora afirma ter "presente na sua estratégia o conceito de proximidade, que se estende além da aposta tecnológica, passando também pela proximidade ao território".

"Um ano após a tragédia vivida, queremos que esta região sinta que jamais estará sozinha e que também a Altice Portugal se mantém atenta, presente e ativa na entreajuda, solidariedade, altruísmo e também no investimento, como disso é exemplo a expansão de cobertura neste território de fibra ótica", afirmou à Lusa o presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca.

Nesse sentido, a operadora destaca como fundamental "levar as novas tecnologias a todo o território" com o objetivo de "aumentar a inclusão digital, o acesso e serviços avançados e o desenvolvimento social".