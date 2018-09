Passageiros em Sete Rios à espera de um comboio. Não passa nenhum

Vários passageiros estavam esta segunda-feira, cerca das 8:30, junto à estação de Sete Rios, em Lisboa, na esperança de conseguir apanhar um comboio, apesar da greve desta segunda-feira no setor ferroviário.

Esta segunda-feira de manhã, o ambiente na estação era calmo com os serviços a trabalhar a meio gás e com a circulação apenas normalizada nos comboios da Fertagus.

Os placares informativos davam conta de vários comboios suprimidos, para praticamente todos os destinos.

Maria Santos, que estava desde as 7:00 na estação de Sete Rios, com o intuito de ir para Castanheira do Ribatejo, no concelho de Vila Franca de Xira, tinha conhecimento da greve, mas arriscou porque pensava que havia "pelo menos um comboio".

"Tinha conhecimento da greve, mas nós achamos sempre que vai passar um, temos é de ter paciência e esperar", disse.

Esta passageira diz que vai esperar mais "um bocadinho" e se não aparecer um comboio vai apanhar um autocarro.

Os trabalhadores ferroviários da CP, Medway e Takargo estão esta segunda-feira em greve contra a possibilidade de circulação de comboios com um único agente.

Os sindicatos consideram que "a circulação de comboios só com um agente põe em causa a segurança ferroviária -- trabalhadores, utentes e mercadorias", e defendem, por isso, que "é preciso que não subsistam dúvidas no Regulamento Geral de Segurança (RGS)".

Os ferroviários rejeitam alterações ao RGS com o objetivo de reduzir custos operacionais e consideram que a redação do Regulamento Geral de Segurança, em discussão nos últimos meses, deixa em aberto a possibilidade de os operadores decidirem se colocam um ou dois agentes nos comboios.