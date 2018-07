Albufeira e Vila Nova de Gaia são os concelhos com mais bandeiras azuis

Foram esta sexta-feira anunciadas as praias que irão receber a Bandeira Azul em 2018. O programa abrange praias costeiras e fluviais a ainda portos de recreio e marinas, além de embarcações ecoturísticas. A bandeira Azul vai ser hasteada em 332 praias (299 costeiras e 33 fluviais), mais 12 do que no ano passado. O galardão ultrapassa novamente as mais de 300 praias, representando mais de 55% da totalidade das praias portuguesas.

Receberam ainda a Bandeira Azul 18 Portos de recreio/marinas e 7 embarcações ecoturísticas.

Os concelhos de Albufeira (25) e de Vila Nova de Gaia (18) são aqueles onde existem mais praias distinguidas. Em 2018 apenas uma pria saiu da lista: a de Poço dos Frades em S. Jorge, nos Açores.

Norte

Estão contempladas 73 praias, com uma nova entrada: Azenhas/Vilar de Mouros e duas reentradas: Azul/Conchinha e Senhora da Boa Nova

Centro

Vão hastear a bandeira 39 praias. Duas novas entradas: Côja e Senhora da Piedade e uma reentrada: Louçainha.

Tejo

Galardoadas 48 praias.

Alentejo

Bandeira Azul em 32 praias. A Praia Fluvial de Mourão é uma nova entrada.

Madeira

Há 14 praias distinguidas. Ribeira Brava volta a entrar na lista.

O anúncio foi feito no Oceanário de Lisboa, responsável pela produção do folheto de divulgação das praias e do tema do ano há uma década e que tem em exposição os 10 cartazes produzidos no âmbito desta parceria.

Foram ainda divulgados os projetos do Programa Bandeira Azul para 2018, nomeadamente o "Praia Saudável", o "Programa Nacional de Vigilância", o "Praia Mais Limpa com...", o "Concurso Os Suspeitos Mais Insólitos" e o tema do ano, "O Mar que Respiramos".

As cerimónias oficiais de hastear das primeiras Bandeiras Azuis de 2018 terão lugar na Praia da Torreira, Praia Fluvial de Monsaraz e na Marina de Gaia

Em 2018 assinalam-se os 10 anos da parceria com o Oceanário de Lisboa, responsável pela produção do folheto de divulgação das praias e do tema do ano, e como tal os presentes podem visitar a exposição dos 10 cartazes produzidos no âmbito desta parceria.