As condições climatéricas estão a ser influenciadas por uma "depressão que está situada a oés-sudoeste do território", e por "uma massa de ar quente e húmida". Aguaceiros e trovoadas ficam até sexta-feira

O verão chegou esta quinta-feira, mas não parece. Tudo por "culpa" dos aguaceiros, acompanhados por granizo e trovoada, que vão manter-se até sexta-feira, segundo disse ao DN a meteorologista Joana Sanches.

"As condições de instabilidade vão manter-se para o resto do dia de hoje e para amanhã, em especial na região Norte e Centro", explica Joana Sanches, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Não é ainda a altura de guardar o chapéu de chuva. "A instabilidade vai manter-se até domingo". Embora com "menor intensidade", espera-se para o fim de semana a ocorrência de "aguaceiros acompanhados por trovoada sobretudo nas regiões do Norte e Centro e no interior destas regiões".

Apesar de já estarmos no verão, esta não é "uma situação atípica", esclarece Joana Sanches. Estas condições climatéricas estão a ser influenciadas por uma "depressão que está situada a oés-sudoeste do território", e por "uma massa de ar quente e húmida", que vai "manter-se nos próximos dias" explica a meteorologista.

As temperaturas máximas vão rondar os 30 graus em todo o país. "Com os dados que temos, é possível que sejam emitidos avisos para a região do nordeste transmontano devido às elevadas temperaturas", revela. A máxima para esta região deverá situar-se "entre os 34 e os 36 graus".