Agressões junto a uma discoteca na Cruz de Pau, freguesia de Amora, concelho do Seixal (Setúbal), provocaram hoje um ferido grave

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta para a ocorrência foi dado às 08:00, tendo um homem, que foi agredido com uma arma branca, sido transportado, em estado grave, numa ambulância dos Bombeiros Voluntários do Seixal, para o Hospital de São José, em Lisboa.

A mesma fonte adiantou que "é possível haver outros feridos".

As agressões, segundo o CDOS, ocorreram junto à discoteca HK.

Foram mobilizados para o local, operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários do Seixal, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), do Barreiro, além da PSP.