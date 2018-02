Pub

Ministério Público tinha acusado 11 elementos de um crime de ofensa à integridade física grave qualificada

Os 11 elementos do Corpo de Intervenção da PSP que haviam sido acusados pelo Ministério Público de agressão a um adepto do Boavista que lhe terá provocado cegueira não vão ser julgados. Segundo avançam o Correio da Manhã e o Jornal de Notícias, o Tribunal de Guimarães entendeu hoje não pronunciar os agentes por falta de provas.

Os incidentes ocorreram a 3 de outubro de 2014, aquando do jogo da 7.ª jornada da I Liga entre o Vitória de Guimarães e o Boavista.

A acusação dizia que, à chegada dos autocarros que transportavam os adeptos do Boavista, um dos arguidos abordou um destes adeptos instando-o a que se movimentasse para determinado local.

"Como este não o tivesse feito de imediato, derrubou-o ao solo, colocou-lhe um joelho por cima das costas e fê-lo permanecer deitado no solo de cara para baixo", referia.

Dizia ainda que, de seguida, ele e outros dois arguidos "bateram no referido adepto, nomeadamente com cotoveladas, pontapés, socos e pancadas de cassetete, enquanto os demais arguidos os integraram no interior de um círculo que formaram e assim impediram que lhes fosse prestado socorro".

O resultado foi, segundo a acusação do MP datada de outubro de 2017, "perda do globo ocular direito, com as inerentes perda total de visão e alterações faciais".