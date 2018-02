Pub

PSP divulgou carta de agradecimento enviada

Um agente da PSP encontrou uma carteira com cerca de mil euros e entregou-a à proprietária, anunciou o comado Metropolitano de Lisboa, ao partilhar no Facebook, a carta de agradecimento que chegou.

Nas palavras reproduzidas pela PSP, fica-se a saber que Anastácia C.B. perdeu no estacionamento de uma hipermercado de Lisboa uma "carteira com vários pertences: um envelope com aproximadamente mil euros, cartões de crédito vários, um telemóvel Galaxy 8S Plus, entre outros". Pouco depois de ter chegado a casa e ter dado conta de ter perdido tudo isto, bateu-lhe à porta um casal, que lhe foi entregar tudo o que perdera.

"Agradeci-lhe com as poucas palavras que me surgiram e soube então que embora viesse à paisana e fora de serviço, se tratava de um agente da polícia", diz a mulher, considerando o agente um dos "poucos homens de caráter que estão infelizmente, em minoria, na nossa sociedade".