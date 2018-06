Agenda cheia do Parlamento até às férias de verão

Pub

Deputados regressam aos trabalhos em setembro. Primeiro plenário deve ter lugar em 19 de setembro

A Assembleia da República vai ter agenda cheia até entrar de férias e os líderes parlamentares apontaram como data indicativa o dia 19 de setembro para o arranque das sessões plenárias.

O último plenário antes do verão será dedicado a petições e às cinco que já iam ser debatidas juntam-se mais duas, incluindo aquela que pede constituição de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o caso de alegadas adoções ilegais de crianças pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).

Aos textos das petições, os partidos podem juntar iniciativas próprias, como acontece no caso das propostas de esterilização de animais errantes ou das refeições em cantinas escolares.

Dias antes, a 12 de julho, haverá ainda tempo para analisar o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), reapreciar os diplomas vetados pelo Presidente da República sobre identidade de género e sobre empresas de transporte como a Uber, numa agenda que inclui ainda a discussão sobre a atribuição de um subsídio social de mobilidade aos cidadãos da Região Autónoma da Madeira, que viajem para o continente e para os Açores. Soma-se a esta agenda um debate sobre a presidência austríaca da União Europeia.

No dia 13 de julho há debate do Estado da Nação, com o primeiro-ministro e o governo socialistas a explicarem-se e os partidos a apresentarem a sua leitura sobre o país

O secretário da Mesa da Assembleia da República, Duarte Pacheco, explicou que a 4 de julho e 5 de setembro realizam-se novas reuniões da conferência de líderes pelo que o calendário do regresso em setembro pode ainda sofrer alterações. A comissão permanente do Parlamento reúne-se em 6 de setembro.