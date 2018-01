Pub

Os Bombeiros Sapadores de Braga afastaram a hipótese de ter havido uma fuga de gás na escola Básica Mosteiro e Cávado e de ter sido essa a fuga a levar à hospitalização de duas crianças ao final da manhã de hoje. As duas alunas encontram-se "estáveis e em vigilância clínica", adiantou à Lusa fonte hospitalar.

Segundo a mesma fonte, as crianças foram encaminhadas para a unidade hospitalar com sintomas de "inalação de produto tóxico".

Em declarações à Lusa, fonte dos bombeiros confirmou que os operacionais foram chamados à escola depois de duas crianças manifestarem sintomas de irritação na garganta e nos olhos, tendo sido avançada a ocorrência de uma fuga de gás. "As duas crianças foram conduzidas ao Hospital de Braga, a escola foi evacuada, e bem, no âmbito do plano de emergência, mas uma vez feitas as devidas medições foi afastada a hipótese de fuga de gás", explicou a fonte.

O incidente ocorreu perto do meio-dia, tendo sido o alerta dado às 12:10.

Fonte hospitalar confirmou à Lusa que as duas crianças estão a ser assistidas no Hospital de Braga, onde se encontram a realizar exames médicos.