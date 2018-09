Advogados dão show contra a leucemia

A celebrar uma década de vida, o Rock'n'Law já escolheu a causa que vai apoiar no concerto deste ano. Desta vez, em outubro, as bandas compostas por advogados dos maiores escritórios do país vão tocar para apoiar a Associação Portuguesa contra a Leucemia (APCL).

"A cada ano surgem entre 60 a 100 novos casos de Leucemias em Portugal e a natureza do tratamento obriga a criar respostas para os doentes que são obrigados a deslocar-se da sua cidade para travarem a luta contra a doença. A oferta pública de alojamento para doentes com cancro é escassa e a lista de espera extensa", explica a organização, para justificar a escolha desta entidade para receber as receitas arrecadadas pelo Rock'n' Law. O donativo financiará parcialmente a reabilitação de um prédio junto ao Instituto Português de Oncologia."Através da APCL, vamos contribuir para a construção da casa Porto Seguro em Lisboa, que permitirá a doentes hemato-oncológicos deslocados e com carência económica e respetivos familiares ter o alojamento necessário na fase do tratamento."

"A Casa Porto Seguro, em Lisboa, é um projeto da APCL que permitirá a doentes deslocados e com carência económica e respetivos familiares, ficar num local seguro e onde poderão receber todo o apoio que necessitam, durante o período de tratamentos necessários à recuperação", esclarece Carlos Horta e Costa, vice-Presidente da Associação.

Desde a primeira edição, em 2008 no BBC e que contou com pouco mais de mil pessoas (o número duplicou), o Rock'n'Law é responsável por ter entregado a projetos de solidariedade social mais de 500 mil euros. Neste ano, sob o mote #alutaedetodos, o objetivo repete-se mas ainda com mais ambição por isso a festa será a maior da história do concerto, com um cartaz que inclui nove bandas de sociedades de advogados e um DJ a animar a festa, além de "muitas outras novidades" que a organização desvendará mais perto da data no site do Rock'n'Law.