Adoção decresceu 26% em dez anos. BE quer grupo de trabalho

Afinal, Ingrid Bergman não achava qualquer graça a Humphrey Bogart e a "química" atribuída à dupla, um dos trunfos decisivos do filme Casablanca, nunca existiu. A atriz sueca, a quem se atribuiu vários romances com parceiros de cena, não via talento especial no homem que precisara de tantas oportunidades para se revelar em Relíquia Macabra e gozava com a circunstância de Bogart precisar de usar sapatos com plataformas para se tornar mais alto do que ela. Além disso, Ingrid cumpria em Casablanca um "empréstimo" - sob contrato com David O. Selznick, fora temporariamente cedida à Warner Bros. Mas ansiava pelo começo do trabalho no filme que realmente a motivava, Por Quem os Sinos Dobram, ao lado de Gregory Peck. No livro The Making of Casablanca - Bogart, Bergman and World War II (ed. Hyperion, 1992), o autor, Aliean Harmetz, dá conta de que os dois atores só se encontraram uma vez fora dos cenários, na ocasião em que aceitaram um convite para almoçar de uma amiga comum, Geraldine Fitzgerald. Esta contaria, mais tarde, que a conversa de ambos se centrou na melhor forma de escaparem ao filme, que consideravam "inconsequente" e cheio de "diálogos ridículos". E Bogart ainda tinha de lidar com as cenas de ciúmes que a sua cara metade à época, Mayo Methot, repetia insistentemente, acusando-o de ter um caso com Bergman...