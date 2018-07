Adiado julgamento de suspeito de burlar câmaras e instituições sociais

Há eletricidade no ar no que diz respeito a Emmanuel Macron. O presidente da República Francesa estará hoje durante todo o dia em Lisboa, a convite de António Costa, chefe do governo português. Trata-se de uma cimeira sobre interconexões energéticas e para a qual foi também convidado Pedro Sánchez, o novo primeiro-ministro espanhol. Uma reunião muito importante, uma vez que os representantes da Comissão Europeia e do Banco Europeu de Investimento também marcarão presença.