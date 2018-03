Pub

Adesão dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal para reclamar aumentos salariais é superior a 90%, alega sindicato

Num dia normal, entre as 00:00 e as 14:00, teriam circulado 721 comboios, mas hoje realizaram-se 170 viagens, ou seja, foram suprimidos 551. A informação é da CP -- Comboios de Portugal e os números são consequência da greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) para reclamar aumentos salariais, que, segundo o sindicato, tem uma adesão superior a 90%.

Dos serviços mínimos decretados (25%), não se realizaram até essa hora cinco comboios, referiu a mesma fonte.

Na Fertagus, que faz a ligação ferroviária na Ponte 25 de Abril, entre Lisboa e Almada, entre as 00:00 e as 09:39 circularam 16 dos 45 comboios habituais. Fonte da empresa explicou à Lusa que estes 16 comboios fazem parte dos serviços mínimos decretados pelo Tribunal Arbitral.

"Dos 21 comboios habituais da Fertagus (Ponte 25 de Abril) entre as 00:00 e as 09:39, realizaram-se sete no sentido norte/sul e, no sentido sul/norte, nove dos 24 habituais", adiantou fonte da empresa.

"Passada a hora de ponta, não vai haver circulação de comboios de comboios nas próximas horas", disse. O próximo comboio vai realizar-se às 16:58 no sentido sul/norte, para Roma-Areeiro, e no sentido norte/sul às 16:03 para Coina.

A adesão à greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) para reclamar aumentos salariais é superior a 90%, de acordo com o coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), José Manuel Oliveira.

Em declarações aos jornalistas em Lisboa, José Manuel Oliveira estimou que a greve no setor ferroviário seja superior a 90% e que no setor rodoviário se aproxime desse valor também.

O coordenador da Fectrans lamentou que esta greve tenha de se fazer face "à intransigência da administração da IP", salientando que a proposta que lhes foi apresentada no sábado apontava para um aumento salarial inferior a dois euros mensais.

"Não faz sentido que haja um acordo aqui relativamente à IP diferente daquele que foi conseguido na CP, onde houve um aumento intercalar de salários até estar terminada a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho", disse.

Os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) fazem hoje uma greve para reclamar aumentos salariais de cerca de 4%, prevendo-se "fortes perturbações e supressões" na circulação de comboios, estando salvaguardadas 25% das ligações em Lisboa e no Porto.

Os serviços mínimos definidos preveem 25% da circulação em Lisboa e no Porto, em horário normal e nos serviços Alfa, Intercidades e Internacionais, bem como no comboio da Ponte 25 de Abril (Fertagus).

(Atualizada às 15:44 com balanço até às 14.00)