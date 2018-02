Pub

Paulo Cafôfo defende que a zona franca da Madeira faz todo o sentido porque é um contributo muito importante para a economia da região

O offshore da Madeira ainda faz sentido? Compreende os argumentos de quem defende há muito tempo, como o Bloco de Esquerda, o fim deste offshore?

Não podemos inventar muito no que diz respeito à economia de uma região como a nossa. Temos o turismo, que tem mais de 200 anos e é uma atividade fundamental para a nossa terra, mas também temos o Centro Internacional de Negócios que continua a fazer sentido como fator de possibilidade de entrada de fontes de receita que são obviamente importantes para a nossa economia.

Acha que o governo central olha para a Madeira e para os Açores com os mesmos olhos ou, por outras palavras, o facto de o governo açoriano ser liderado pelo Partido Socialista dá-lhe alguma vantagem?

Já respondi a isso. Acho que, no que diz respeito à região, o governo da República não olha de forma diferente independentemente de quem aqui estiver, seja o PSD seja o PS, também não acho que a nível dos Açores isso aconteça. Aquilo que eu vejo, isso sim, é uma coesão que é necessária em termos do nosso país porque não se pode comparar aquilo que é desigual nem tratar de igual o que não é igual. Nós somos regiões autónomas, a Madeira e os Açores - é preciso também dizer que entre a Madeira e os Açores há diferenças -, que não podem ter um tratamento igual, as diferenças têm de ser consideradas e, nas diversas dificuldades que as regiões têm, as especificidades devem ser atendidas.

Um dos fantasmas que Alberto João Jardim foi usando ao longo dos anos, sempre que se chateava, digamos assim, com o governo central era o da independência da Madeira. Há alguma circunstância em que essa possibilidade lhe passe pela cabeça?

[Risos] Deixe-me dizer, antes de mais, que agora o fantasma é o próprio Dr. Alberto João Jardim, que neste momento faz sombra ao próprio presidente Miguel Albuquerque face às lutas internas naquilo que foi a passagem de testemunho nada pacífica dentro do PSD. Portanto, não deixa de ter piada. Respondendo à questão: houve sempre aqui um contencioso de autonomia. Houve, nos primeiros tempos, movimentos independentistas, a FLAMA foi obviamente um desses movimentos, mas acredito na autonomia e não na independência. Não faz sentido nenhum. Somos um povo que tem obviamente a sua identidade e depois da revolução, não a revolução do 25 de Abril por si só, mas aquilo que ela precipitou - diria que temos aqui duas revoluções, o 25 de Abril e a autonomia com a Constituição em 1976 -, falta tirar agora o "r". Não estamos no tempo da revolução, mas da evolução desta autonomia, numa maturidade democrática em que nos sentimos enquanto portugueses, com direitos, claro, com uma identidade muito própria, reivindicativa, porque a autonomia, para mim, tem de ser sempre colocada em cima da mesa. Não nos podemos acomodar com aquilo que temos, mas sim reivindicar em termos do nosso estatuto político-administrativo o respeito institucional por aquilo que nesta região se construiu, mas por aquilo também que ainda falta construir neste edifício que é a autonomia.

Como é que olha para o que se está a passar na Catalunha, acha que é minimamente comparável?

Não, não se pode comparar o processo todo da Catalunha com o processo das autonomias regionais, até porque a própria Espanha é completamente distinta daquilo que é Portugal. Portanto, não acho que sejam realidades comparáveis e, embora estejamos aqui a falar em autonomia, são autonomias completamente distintas, com um processo histórico diferente.

Mas há um problema de autonomia na Madeira, ou seja, defende que a autonomia devia ser maior?

A autonomia está em constante construção, não é um processo acabado, e parece-me que apesar de um período de uma liderança do Dr. Alberto João Jardim de maior afirmação, eu diria musculada, da autonomia, que fez todo o sentido, não é matéria que esteja encerrada. O contencioso da autonomia no que diz respeito ao governo central e à República como afirmação fez todo o sentido nesta solidificação e nesta maturidade de que eu falei.

Sempre se assumiu próximo do Partido Socialista, apesar de não ser militante, assume-se também como independente. Quando olha para a atuação do atual governo que erros ou lacunas é que lhe identifica?

Não sou, como disse e muito bem, filiado, mas considero-me militante do Partido Socialista por assumir os valores e vestir a camisola do PS. O governo da República atual veio marcar uma outra forma de fazer política no nosso país depois de termos tido o PSD e o CDS a marcarem uma agenda muito clara de, mais do que acertar as contas públicas, um modelo de governação que empobreceu obviamente o país e os portugueses. O que veio demonstrar-se foi que há outro modelo em que a parte social tem uma forte componente, sem que essa parte social inviabilize o crescimento económico do país. Hoje, Portugal é, na verdade, um bom exemplo em termos daquilo que se faz por essa Europa fora. Curiosamente, nós pensamos que estamos sempre à margem por estarmos no lado mais ocidental da Europa, estamos agora, na verdade, no centro enquanto exemplo para toda a Europa. Claro que a governação não é fácil e têm sido muitos os desafios, quer políticos quer económicos. Há um problema que tem de ser resolvido no nosso país, que é um problema de planeamento, que tem décadas, e isso viu-se agora com a questão dos incêndios e da gestão do próprio território. Considero que isso é, neste momento, o grande desafio que este governo tem pela frente.

Do ponto de vista político, não identifica na atuação do governo nenhuma falha? Estou a lembrar-me, por exemplo, de uma crítica que é feita recorrentemente que é a falta de reformas estruturais.

Não me revejo absolutamente nessa crítica, até porque a grande reforma estrutural deste governo está a ser feita através da descentralização. Essa é a grande reforma de que este país precisa e isso tem sido feito com toda a coragem por António Costa, até porque também foi autarca e sabe muito bem que se os municípios, as juntas de freguesia, podem governar melhor, há que dar condições para que isso aconteça. Essa para mim é a grande resposta às reformas estruturais.

O PSD tem uma nova liderança. Acha que Rui Rio pode vir a baralhar as contas políticas de António Costa ou o atual primeiro-ministro não tem nada a temer?

Considero que quem está na política e acredita naquilo que faz deve estar preocupado mais consigo do que com os outros. Se o PS e António Costa cumprirem aquilo que têm cumprido com todas as dificuldades, com momentos bons e com momentos menos bons, não têm de se preocupar nem com Rui Rio nem com o PSD. Isto não é arrogância política, de maneira nenhuma, acho que devemos respeitar os adversários, conhecê-los mas, acima de tudo, estarmos preocupados com aquilo que é a governação. Há aqui um problema que terá de ser colocado na questão da geringonça: o que farão o PCP e o Bloco de Esquerda daqui para a frente - essa é uma preocupação, mais do que o PSD - nas opções que cada um desses partidos possa tomar já nas próximas eleições.

Quando diz que há aqui um problema, refere-se ao resultado pós-eleitoral?

Não, refiro-me à gestão de um governo na fase em que vamos entrar, uma fase eleitoral. Teremos em 2019 três eleições, as eleições europeias, as legislativas nacionais e as legislativas regionais da Madeira. São três desafios importantes para todos os partidos. No que diz respeito às legislativas nacionais começamos a entrar numa fase de linha vermelha, porque começamos a entrar numa fase de campanha que é, obviamente, de definição de posições e de marcação de território. Aí, António Costa terá de ter a capacidade, nesta fase pré-eleitoral, de conseguir manter estas convergências que tem mantido até agora.

Acha que o PS, a nível nacional, tem condições para ganhar as próximas legislativas com maioria absoluta?

Considero que esse é um cenário de grande probabilidade; face à governação, face ao sucesso governativo, face também à opinião que nós sentimos das pessoas na rua, considero que essa hipótese pode acontecer. Estou confiante nessa vitória e também acredito que a maioria absoluta pode estar ao alcance do Partido Socialista.

Sendo militante não filiado do Partido Socialista...

Sim, até porque eu não gosto do termo independente, porque o termo independente parece alguém que está à margem e que não tem nada que ver. Não, eu estou comprometido e estou comprometido também com o Partido Socialista porque lidero aqui no Funchal uma coligação em que o maior partido é o PS. Portanto, revejo-me obviamente no PS, sou militante.

É militante não filiado do Partido Socialista. Gosta mais de ver o PS aliado ao PCP e ao BE ou preferiria e acharia mais natural que essa aliança do PS fosse feita mais ao centro, com o PSD?

Acho interessantíssimos estes tempos da vida política que estamos a viver. Sempre nos habituámos, depois do período revolucionário, a que houvesse uma mistura, o "centrão", em que o PS, eu diria que nos últimos tempos esteve colado ao centro, e partidos à direita também, como o CDS estivessem mais colados ao centro. Sinceramente não gosto muito dos "centrões", prefiro que haja uma clarificação ideológica e um posicionamento dos partidos. Obviamente que prefiro que o PS esteja à esquerda do que esteja no centro, que muitas vezes não é centro, é um centro-direita.