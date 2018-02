Acidentes com tratores agrícolas provocam duas mortes em Abrantes e em Pombal

Pub

Situações tiveram menos de uma hora de diferença

Dois homens morreram este sábado nos concelhos de Abrantes e de Pombal, na sequência de acidentes com os tratores agrícolas que conduziam.

Em Barrada, na freguesia de São Facundo e Vale das Mós, no concelho de Abrantes (distrito de Santarém), o condutor de um trator morreu depois de o veículo se ter despistado e capotado, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Para o local do acidente, cujo alerta foi dado pelas 15:23, foram mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários de Abrantes, da GNR e uma viatura de emergência médica e reanimação (VMER), acrescentou a mesma fonte.

O outro acidente, igualmente com um trator agrícola e do qual também resultou a morte de um homem, ocorreu pelas 16:00, em Casal da Rola, freguesia de Louriçal, no concelho de Pombal (Leiria).

Para o local foram deslocados meios dos Bombeiros Voluntários de Pombal, da GNR e uma equipa do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), disse à Lusa fonte do CDOS de Leiria.