Jovens regressavam à Covilhã após uma viagem de finalistas a Espanha

Os cinco feridos ligeiros que foram transportadas no domingo para o Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, na sequência do despiste de um autocarro, que provocou um morto, já tiveram alta, disse o presidente da Unidade Local de Saúde.

De acordo com Vieira Pires, o presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco (ULSCB), tratava-se de três raparigas e dois rapazes. Uma das raparigas, que exigia mais preocupação, apresentava uma fratura no úmero.

A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco requisitou uma psicóloga para apoio aos familiares dos acidentados.

Os cinco feridos, caso haja necessidade, terão acompanhamento nos respetivos centros de saúde, disse ainda Vieira Pires.

O despiste do autocarro ocorreu pelas 17:56 de domingo no Itinerário Principal 2 (IP2), entre o nó de Arez e a Barragem de Fratel, concelho de Nisa, distrito de Portalegre, e provocou um morto e mais de 30 feridos ligeiros.

O autocarro transportava, além do motorista, 48 passageiros, sobretudo jovens entre os 18 e os 23 anos provenientes da Covilhã e de Belmonte, que estavam a regressar de uma viagem de finalistas do ensino secundário a Espanha, segundo fontes da Proteção Civil e da GNR.

A vítima mortal é um dos estudantes que viajavam no autocarro.