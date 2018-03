Pub

Um acidente ocorrido no sábado, na Ribeira Grande, vitimou mortalmente um jovem ciclista que ia participar numa prova nas Sete Cidades, prova essa que foi cancelada, revelaram fontes da PSP e da Associação de Ciclismo dos Açores.

A polícia encontra-se nesta fase a investigar o acidente, que se deu numa estrada regional da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel.

A Associação de Ciclismo dos Açores emitiu um comunicado no qual diz ter cancelado uma prova que se iria realizar na tarde de sábado, nas Sete Cidades, depois de ter tido conhecimento do "atropelamento mortal do jovem Samuel Lima, atleta da Bike Mais, que se encontrava a realizar um dos seus treinos", para a competição.

"Fomos todos apanhados de supresa na manhã deste sábado com a noticia do atropelamento mortal do jovem Samuel Lima, atleta da Bike Mais, que se encontrava a realizar um dos seus treinos matinais.

O momento é de luto, e desejamos à familia e amigos do Samuel a maior força neste momento de grande dor.

Agradecemos a compreensão de todos para esta decisão."