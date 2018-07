Acidente com ambulância perto do Túnel do Marão faz quatro feridos e corta A4

Um ferido em incêndio com viatura do exército junto ao Túnel do Marão

Incêndio em camião condiciona trânsito no Túnel do Marão

Quatro pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, num acidente que envolveu uma ambulância e um camião na A4, junto ao Túnel do Marão, em Vila Real, e que obrigou a cortar a via, segundo a Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real, o acidente ocorreu pelas 07:17, quando uma ambulância colidiu com a traseira de um camião, provocando um total de quatro feridos, dois deles graves.

Ao local do acidente acorreram 12 elementos dos bombeiros, INEM e GNR, apoiados por seis veículos, entre os quais três ambulâncias, um veículo de desencarceramento e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Real.