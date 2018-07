Acidente no IC19 interrompe trânsito no sentido Lisboa-Sintra

Trânsito reaberto no IC1 após acidente com dois feridos graves

Um acidente no Itinerário Complementar 19 (IC19), na curva do Palácio de Queluz, sentido Lisboa-Sintra, envolveu um pesado e quatro viaturas ligeiras e está hoje a provocar congestionamentos no trânsito, confirmou ao DN fonte da PSP.

O acidente envolve uma viatura pesada de mercadorias e quatro ligeiras, o que obrigou incialmente ao corte de duas das três vias de circulação. Depois, para remoção das viaturas do local, foi mesmo cortado o trânsito em todo o sentido Lisboa-Sintra, a partir da curva do Palácio de Queluz.

A PSP informou ainda que a normalização do trânsito estará para breve.

Segundo fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o acidente provocou apenas dois feridos ligeiros, um homem de 55 anos, que foi transportado ao Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), e uma mulher de cerca de 50 anos que recusou o transporte até uma unidade de saúde.

O INEM informou ainda que o alerta para o acidente foi dado às 13:46 e que para o local foram mobilizadas três ambulâncias e um motociclo de emergência dos Bombeiros Voluntários de Queluz.

Com Lusa