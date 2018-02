Pub

Circulação chegou a estar reencaminhada para a Av. Lusíada

Um acidente envolvendo duas viaturas, no qual houve registo de três feridos, esteve esta noite a obrigar o desvio de trânsito no Eixo Norte-Sul, no sentido Telheiras-Ponte 25 de Abril.

O acidente ocorreu cerca das 19:30, tendo a circulação sido reaberta nesta via cerca das 21:00.