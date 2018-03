Pub

O alerta foi dado às 11h10 e os meios de emergência permanecem no local

Três trabalhadores ficaram hoje com ferimentos ligeiros em resultado da queda de uma estrutura nas instalações da Porto Editora na Maia, sendo assistidos no local, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) do Porto.

"Há três feridos ligeiros a serem assistidos na sequência da queda de uma estrutura da Porto Editora da Maia", declarou fonte do CDOS do Porto, acrescentando que o alerta para a ocorrência associada ao mau tempo, foi registado às 11:10.

A mesma fonte adiantou que, durante a manhã de hoje, devido ao mau tempo, registaram-se "várias dezenas" de ocorrências como inundações, quedas de árvores e quedas de chapas das fachadas de habitações, designadamente na Avenida da Boavista.

Na área da Polícia Marítima, desde Caminha até à Figueira da Foz "não há nenhum relato de ocorrências graves", disse à Lusa Rodrigues Campos, comandante do Porto do Douro e responsável em receber informações dos vários portos marítimos no Norte e parte do Centro.

No local estão os Bombeiros de Moreira da Maia, que receberam o alerta às 11h00, assim como outros meios de emergência, que não foram especificados.