Um acidente que envolveu quatro viaturas ligeiras provocou hoje um morto e dois feridos no Itinerário Complementar 17 - CRIL, junto ao Parque de Campismo de Monsanto, em Lisboa, e obrigou ao corte da circulação nos dois sentidos.

Fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa disse à agência Lusa que o acidente, que ocorreu no sentido sul-norte, cerca das 14:40, obrigou ao corte do trânsito nos dois sentidos da Circular Regional Interior de Lisboa (CRIL).

Segundo disse à agência Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), uma das vítimas, "um homem com cerca de 50 anos, veio a falecer no local".

Do acidente resultou ainda um ferido grave, um homem de 60 anos que foi transportado pelo INEM para o Hospital de Santa Maria, e um ferido ligeiro que foi encaminhado para o Hospital S. Francisco Xavier.

O trânsito encontrava-se cortado em ambos os sentidos cerca das 15:45, mas já foi restabelecido de forma parcial no sentido Lisboa - Sintra

No entanto, a mesma fonte sublinhou que as autoridades não perseguiram a viatura.

Às 16:35 estavam 30 operacionais e 13 meios terrestres no local do acidente, segundo a página da internet da Proteção Civil.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informa que o trânsito no IC17 Sentido Sacavém - Algés se encontra a ser desviado para a A5 e no sentido contrário, Algés - Sacavém, se encontra a ser desviado para a N117, devido a acidente rodoviário.

Em declarações à SIC, cerca das 16:40, o comandante da esquadra de sinistralidade rodoviária do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, Hélder Machado, referiu que a viatura que fugiu à polícia entrou em contramão na CRIL, numa localização ainda não apurada, e chocou de frente com duas outras viaturas. Estes três carros transportavam, cada um, uma pessoa.

A vítima mortal, acrescentou, é o condutor de um desses dois carros.