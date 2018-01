Pub

Automóvel entrou em despiste na zona de Santa Maria da Feira, no sentido Norte-Sul

Um acidente fez um morto e três feridos na A1, na zona de Santa Maria da Feira, esta quarta-feira. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro disse ao DN que, dos feridos, dois estão em estado grave e um ficou com ferimentos ligeiros. Viajavam todos no mesmo automóvel, que terá entrado em despiste.

O acidente ocorreu pelas nove da manhã, no sentido Norte-Sul da autoestrada, ao quilómetro 276.

Os três feridos foram transportados para o hospital da Feira.

Segundo os Bombeiros de Lourosa, que estiveram no local, a A1 está parcialmente condicionada devido ao acidente.