Acidente na Ponte 25 de Abril resolvido. Trânsito já circula com normalidade

Um acidente na Ponte 25 de Abril, no sentido Lisboa-Almada, provocou este sábado ferimentos nos ocupantes das três viaturas envolvidas e obrigou ao corte da via central, o que originou um congestionamento nos acessos até por volta das 14:30, hora a que o trânsito voltou a circular com normalidade, revelou a PSP.

O choque entre as três viaturas ocorreu minutos antes das 13:00, originou o corte da via central e um congestionamento nos acessos à Ponte 25 de Abril, desde o troço de Campolide do Itinerário Principal (IP) 7 e na avenida de Ceuta.

Os dois feridos ligeiros - dois homens, um de 29 anos e outro de 53 - foram encaminhados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A PSP remeteu para mais tarde informação sobre o estado dos feridos.

A polícia também não revelou para as circunstâncias que provocaram o acidente de viação.