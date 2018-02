Pub

Um homem com cerca de 45 anos morreu hoje na sequência do despiste do veículo ligeiro em que circulava, na EN4, perto de Alcochete

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta para o acidente, que ocorreu entre o Passil e as Faias, foi dado às 16:21, tendo sido acionados de imediato para o local vários meios de socorro.

O condutor e único ocupante do veículo sinistrado não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.

Para o local do acidente foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Alcochete, GNR e uma equipa de emergência médica do Hospital do Barreiro.

De acordo com o CDOS, cerca das 18:00 o trânsito naquele troço da EN4 continuava cortado ao trânsito.