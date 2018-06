Pub

Três viaturas colidiram esta tarde na saída para Alcântara. O trânsito já circula com normalidade

Um acidente rodoviário envolvendo três viaturas, entre as quais um pesado de passageiros, condicionou esta tarde a saída da Ponte 25 de Abril, na direção a Alcântara. O trânsito esteve cortado, mas agora já se efetua com normalidade, segundo mensagem da PSP no Facebook.

A PSP foi chamada ao local por volta das 15h45. No local estiveram também os bombeiros.

Não há registo de feridos, segundo fonte da polícia de segurança pública.