Acidente com pesado, que transportava animais vivos, corta A17

A Autoestrada 17 estava às 11:15 desta quinta-feira cortada ao trânsito no sentido sul-norte, na zona de Quiaios, Figueira da Foz, na sequência do despiste de uma viatura pesada que transportava animais vivos, disse fonte da GNR.

De acordo com a GNR de Coimbra (distrito a que pertence a Figueira da Foz), o acidente terá ocorrido às 05:50.

Ainda de acordo com a mesma fonte, não há previsão para a reabertura da via, já que é necessário recolher os animais que morreram no acidente e ainda capturar alguns que saíram da viatura e que por ali se encontram a deambular.

O trânsito está a ser efetuado pela Estrada Nacional 119, em direção a Quiaios e Tocha.

Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro, o condutor da viatura.