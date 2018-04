Pub

A viatura da corporação de bombeiros de Lordelo embateu em dois veículos ligeiros, mas as circunstâncias do acidente ainda estão a ser analisadas

Um acidente ocorrido hoje na freguesia de Duas Igrejas, no concelho de Paredes, envolvendo uma viatura dos bombeiros de Lordelo e dois veículos ligeiros, provocou dois feridos e obrigou ao corte da estrada, disse à Lusa fonte do CDOS.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o acidente aconteceu cerca das 07:15, na Avenida do Souto, em Duas Igrejas.

"Os feridos ainda estão a ser avaliados pelo INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] no local", disse a mesma fonte.

Aparentemente a viatura da corporação de bombeiros de Lordelo embateu nos veículos ligeiros, mas as circunstâncias do acidente ainda estão a ser analisadas, acrescentou.

No local estão quatro viaturas e 11 homens dos Bombeiros de Lordelo e duas viaturas do INEM.