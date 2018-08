Acidente com um autocarro da Rodoviária faz 22 feridos em Lisboa

Um autocarro da Rodoviária de Lisboa despistou-se quinta-feira, na rua C do aeroporto, causando 22 feridos, um estado grave.

O acidente registou-se por volta das 9.30 e os feridos são todos passageiros que se encontravam dentro do autocarro, adiantou fonte da PSP ao DN.

Uma mulher grávida ficou ferida e foi transportada para o hospital Beatriz Ângelo, em Loures, juntamente com outros dois passageiros.

Uma mulher de 55 anos ficou ferida com gravidade e, segundo o INEM, foi transportada para o Hospital de São José, juntamente com outras seis vítimas.

O Hospital Santa Maria recebeu nove acidentados.

Os restantes foram assistidos no local, pelo INEM e pelos bombeiros das corporações de Caneças, Camarate, Cabo Ruivo e Linda-a-Pastora.

No local estiveram nove veículos dos bombeiros e 19 operacionais, assim como uma viatura médica do Hospital de São José e sete ambulâncias de emergência médica. Também foi acionado o psicólogo do INEM, que foi procurado por cinco dos sinistrados.

À Lusa, no local do acidente, o sub-comissário da divisão de trânsito da PSP, Luís Santos, questionado sobre as causas do acidente, avançou que ainda não estão determinadas e que serão investigadas pela brigada da PSP que se ocupa destas questões.

Luís Santos referiu apenas que o autocarro se despistou ao contornar a rotunda, junto à NAV -- Espaço de Portugal (entidade responsável pela gestão do tráfego aéreo), tendo embatido no muro.

Rodoviária de Lisboa faz comunicado

A Rodoviária de Lisboa (RL) lamentou, através de comunicado, o acidente com a Carreira 313, na Rotunda entre a Rua A e Rua B no Aeroporto de Lisboa, adiantando que uma equipa da empresa está no local "a prestar todo o apoio necessário aos envolvidos neste acidente e fará o acompanhamento desta situação junto dos feridos e respetivos familiares".

"A causa do acidente é, para já, desconhecida, estando ainda a ser reunidas todas as informações sobre o mesmo. A RL está a cooperar com as autoridades competentes, que contam com toda a sua colaboração na realização das investigações para apuramento das causas do acidente", pode ler-se no comunicado.

No local encontra-se o Regimento de Sapadores Bombeiros que se encontra a tratar da limpeza da estrada, estando a aguardar por uma grua que vai ajudar a retirar o autocarro.

O trânsito está a decorrer com normalidade através do controlo da divisão de trânsito da PSP de Lisboa.