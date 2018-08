Acidente com metro matou mulher em Matosinhos

Na tarde deste domingo, um acidente envolvendo o metro na Estação do Senhor de Matosinhos fez uma vítima mortal.

De acordo com o Jornal de Notícias, uma mulher, com cerca de 30 anos, morreu no acidente, cujas circunstâncias ainda estão por esclarecer.

Fonte do Comando Metropolitano do Porto da Polícia de Segurança Pública disse à Lusa que "presume-se que a senhora se tenha colocado entre duas composições do metro [de superfície], terá ficado presa e quando tentou soltar-se foi arrastada por uma composição".

Além do INEM, também elementos da PSP e os bombeiros de Matosinhos/Leça estiveram no local. A corporação de Leça do Balio foi chamada para a limpeza de via e os bombeiros voluntários de S. Mamede Infesta para remover o cadáver.