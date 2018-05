Pub

Um acidente com o metro na Estação do Senhor de Matosinhos fez uma vítima mortal

Na tarde deste domingo, um acidente envolvendo o metro na Estação do Senhor de Matosinhos fez uma vítima mortal.

De acordo com o Jornal de Notícias, uma mulher, com cerca de 30 anos, morreu no acidente, cujas circunstâncias ainda estão por esclarecer.

Além do INEM, também elementos da PSP e os bombeiros de Matosinhos/Leça estiveram no local. A corporação de Leça do Balio foi chamada para a limpeza de via e os bombeiros voluntários de S. Mamede Infesta para remover o cadáver.