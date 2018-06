Pub

Vítimas foram transportadas para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos

Um acidente entre um autocarro escolar e dois veículos ligeiros na A28, junto à saída do Freixieiro, em Matosinhos, provocou esta terça-feira três feridos ligeiros, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

O alerta foi dado às 14:24 e os três feridos leves, que seguiam nos dois veículos ligeiros, foram transportados para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, segundo a mesma fonte.

Segundo o CDOS, a via esteve parcialmente obstruída no sentido Porto-Viana e no local estiveram os Bombeiros de Matosinhos/Leça com um veículo de desencarceramento, três ambulâncias e quatro elementos.