Veículo dos Bombeiros Voluntários de Sintra circulava em emergência quando colidiu com outra viatura

Quatro pessoas ficaram feridas numa colisão de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Sintra com uma viatura ligeira no centro de Lisboa, no cruzamento da Avenida da Liberdade com a rua Alexandre Herculano.

Segundo fonte oficial dos Sapadores de Lisboa, os feridos, todos ligeiros, são dois bombeiros e um paciente que seguiam na ambulância e o condutor da viatura ligeira. Foram todos transportados para o Hospital de São José.

Segundo o Comandante Ricardo Silvestre, da corporação da ambulância acidentada, o acidente deveu-se ao embate de um veículo ligeiro no transporte de emergência, que levava um doente para um hospital da área de Lisboa, para onde tinha sido transferido. Esta fonte refere a existência de três feridos: dois bombeiros e o doente transportado.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP também disse à Lusa que a colisão provocou três feridos, todos passageiros da ambulância.

De acordo com a mesma fonte, o trânsito "está condicionado, mas a fluir".

O Comandante dos Bombeiros Voluntários de Sintra desconhece o grau de gravidade dos ferimentos das vítimas e mostrou-se "preocupado" com a situação clínica dos elementos da sua corporação.

O alerta para o acidente ocorreu às 10:34.