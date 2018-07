"Abril nunca rimou com Eurogrupo", diz o BE

Ativistas do BE cobrem estátua de Gomes da Costa

O Bloco de Esquerda quer "um país governado pela ideia da sua Constituição, a Constituição de Abril, e não pelas as contas de uma folha de Excel". E isto porque, disse a deputada Isabel Pires, "as contas que importam acertar não se atingem pela lente dos tratados orçamentais, mas com uma economia que funcione para todos e não apenas para uns poucos".

Dizendo que é que preciso colocar várias prioridades na agenda política ("da educação à habitação, da justiça ao trabalho"), a parlamentar bloquista enviou recados ao ministro das Finanças (e presidente do Eurogrupo), Mário Centeno: "Caberá tudo isto num orçamento? Não, mas certamente passa por ele. Será que agrada ao Eurogrupo? Provavelmente não, mas Abril nunca rimou com Eurogrupo!"

Pela voz do BE, a luta pela independência da Catalunha chegou à sessão solene:"Não há muito tempo, deputados catalães cantaram uma música que tanto nos diz, a Grândola Vila Morena [no Parlamento espanhol, quando Marcelo Rebelo de Sousa ali foi, há uma semana]. E ao fazê-lo, esses deputados conseguiram "vencer por breves minutos o muro de silêncio que a União Europeia levantou para lhes roubar a voz, enquanto legitima a agenda persecutória do Estado espanhol".

Depois de prestar homenagem aos presos políticos em Portugal libertados com o 25 de Abril, acrescentou que "aqui ao lado, em Espanha há presos políticos". Para o Bloco, "falta uma solução política para a Catalunha" e "a monarquia espanhola" está a "esmagar as mais elementares garantias de um Estado de Direito".

Foi também pela voz do BE que a situação no Brasil chegou pela primeira vez aos discursos políticos. "Se cá em Portugal "faz primavera", se lá no Brasil se "sentem doentes", se nos pedem "urgentemente" algum "cheirinho de alecrim", não será certamente pelo "Tanto Mar" entre os dois países" que Portugal trocará "a indignação pelo silêncio ou a insubmissão de consciência pela conformação". Citou a propósito uma frase atribuida ao ex-Presidente Lula da Silva, agora preso: "Podem matar um homem ou uma mulher, mas nunca as suas ideias".