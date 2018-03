Pub

O acidente ocorreu ao quilómetro 103, no nó de Fátima - Torres Novas. Duas vias estão condicionadas

Um camião despistou-se esta manhã na A1, ao quilómetro 103, no nó de Fátima - Torres Novas, e está a condicionar o trânsito em duas vias: a circulação está a fazer-se essencialmente pela berma, enquanto as operações de remoção dos destroços decorrem. Do acidente resultou um ferido leve, que já foi transportado para o hospital de Leiria.

Segundo fonte da GNR de Santarém, o alerta foi dado às 8h30 desta quinta-feira e o trânsito circula apenas na via mais à direita e pela berma, mas "essencialmente pela berma".

Não há informação de filas.