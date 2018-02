Pub

A circulação poderá ser cortada na totalidade para a remoção do veículo

Um veículo pesado de mercadorias despistou-se esta manhã na A1, junto à zona de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa. O acidente obrigou ao corte do trânsito naquela autoestrada. O alerta foi dado às 12h35.

A circulação faz-se apenas pela via mais à esquerda, estando cortada nas vias do centro e da direita, no sentido Norte-Sul. Segundo informações da GNR ao Diário de Notícias, a circulação na A1 poderá ser cortada na totalidade para a remoção do veículo.

O motorista do veículo pesado sofreu ferimentos ligeiros e foi encaminhado para o Hospital de Vila Franca de Xira, o mais próximo do local do acidente.

No local estão a GNR e os Bombeiros Voluntários do Carregado.