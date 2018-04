Pub

Um sismo de magnitude 3.7 foi sentido nos Açores, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Um sismo de magnitude 3.7 foi sentido nos Açores, esta segunda-feira, pelas 18:39 no arquipélago, perto das 20:00 da noite no continente, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O epicentro terá tido lugar na freguesia do Capelo, no concelho da Horta, mas terá sido sentido em toda a ilha do Faial.