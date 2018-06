Pub

Presidente do Conselho Europeu recebeu a notícia da eleição de António Vitorino através da TSF e Diário de Notícias, à saída do Conselho Europeu. "É bom para a Europa e refugiados", disse

António Vitorino eleito para a Organização Internacional das Migrações (OMI). "É mesmo verdade? É a melhor notícia que recebo hoje. É bom para Europa e refugiados", reagiu o presidente do Conselho Europeu.



Donald Tusk que tomou conhecimento da eleição de António Vitorino através da TSF e do Diário de Notícias, é o primeiro líder europeu a reagir. Depois de um Conselho Europeu tenso, em matéria das migrações, o presidente do Conselho Europeu confessa que a eleição do português é "a melhor notícia que recebeu".

"Não estou surpreendido. Ele é um dos meus melhores amigos aqui em Bruxelas. Na realidade, nós cooperamos, quase todos os dias sobre as migrações. São boas notícias para todos nós, para a Europa, para a Organização internacional das Migrações, mas também para os migrantes e para os refugiados. Na verdade, são as melhores notícias hoje, obrigado por isso", disse.