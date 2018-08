"A Expo mudou profundamente a minha visão do mundo"

O que ficou de arte pública e equipamentos culturais no Parque das Nações

Felizmente, tive a sorte de ir por mais de uma vez à Expo 98. Com 7 anos na altura não tinha conhecimento do que era uma Exposição Mundial ou o que iria encontra em Lisboa. Sabia que era um mundo novo que toda a gente falava e que tinha de explorar. A imagem do Gil, mascote oficial da Expo, andava por todo o lado e havia muita curiosidade em ir ver aquela "nova Lisboa".

Há 20 anos não havia internet e todos os meios de conhecimento que advém da internet. Por isso, o dia era passado a descobrir os países presentes na Feira mundial, alguns que nunca tinha ouvido sequer falar. Ainda hoje tenho o meu passaporte onde carimbava em que países passei e que deixaram a sua marca naquele papelinho. Ficaram-me dois na memória, as Filipinas e o Panamá. Se calhar porque na altura os nomes eram atrativos a uma criança de 5 anos, o facto é que ficaram na memória até hoje.

Enquanto se ia de pavilhão em pavilhão existia muita animação com palhaços contemporâneos, dança, pessoas a descer das cordas pelo pavilhão de Portugal, existia o teleférico com a sua vista panorâmica pelo Tejo e pela feira, havia os vulcões de água que ainda hoje funcionam e o Oceanário, talvez o ultimo ser vivo que ainda resiste imaculado 20 anos depois.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Não sei se a Expo mudou a minha visão de Portugal, mas mudou profundamente a minha visão do mundo e do que haveria a explorar quando fosse mais crescido. Ainda hoje me marca a experiência da Expo 98 como um evento que levou de novo os Portugueses a descobrir outros mares, rumo ao futuro.