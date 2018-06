Pub

Parlamento debate a redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos.

A redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), que incide sobre o preço dos combustíveis, vai ser aprovada no parlamento. O PCP afirmou esta tarde, pela voz do deputado Bruno Dias, que vai viabilizar as propostas, embora tenha criticado a direita e sublinhado que o projeto de lei do CDS "não pode ficar como está". A posição do PCP junta-se ao anunciado voto favorável do PSD, pelo que pelo menos alguns dos projetos que estão hoje em discussão vão ser aprovados.

Em cima da mesa estão quatro iniciativas (do CDS, que agendou o debate, do PSD, do BE e do PCP), todas com o propósito de reduzir o ISP, nomeadamente através da eliminação do adicional que foi criado em 2016, e que se mantém até hoje, atualmente com o valor de quatro cêntimos por litro de combustível.

CDS. "A austeridade não acabou, mudou-se para a bomba de gasolina"

"Uma família que gaste 60 litros de gasolina por semana, ao fim de um ano pagou quase 5000 euros, dos quais 3100 são impostos. Essa mesma família está hoje a gastar por ano cerca de 1000 euros a mais face ao que pagava em 2015".

Foi com estas contas que o CDS abriu hoje o debate parlamentar.. "A austeridade não acabou, mudou-se de armas e bagagens para a bomba de gasolina", afirmou o deputado centrista Pedro Mota Soares, acusando o executivo de ter faltado à promessa de acabar com o adicional do imposto, criado em 2016 como uma medida transitória para garantir que não havia perda de receita fiscal, numa altura em que o preço do petróleo estava historicamente baixo.

Agora, com os preços do petróleo a subir, o CDS acusa o governo de "saque fiscal" por ter mantido o adicional (que nesta altura é de quatro cêntimos por litro), salientando que se trata de um "imposto cego", que "afeta todos por igual, independentemente da sua condição económica, social ou geográfica". "É a quinta vez que o CDS traz a votos uma iniciativa como esta", afirmou o deputado, desafiando a esquerda a aprovar a redução do imposto.

Na resposta, pela voz do vice-presidente Carlos Pereira, o PS acusou os centristas de liderar uma "frente eleiçoeira [eleitoralista] de caça ao voto", retomando a acusação feita ao final da manhã pelo líder parlamentar socialista, Carlos César, que afirmou que"dá a ideia que abriu a época oficial da caça ao voto, e todos agora acham que tudo deve ser mais barato e todos os benefícios devem estar em presença".

Considerando a proposta do CDS "demagógica e populista", Carlos Pereira defendeu ainda que o projeto de lei centrista vai contra o princípio constitucional - conhecido como lei travão - que impede a adoção de medidas que impliquem perda da receita fiscal prevista no Orçamento do Estado.

Na bancada do governo, durante este debate, estão sentados o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendes, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos.

PSD: "O governo mentiu"

O PSD, pela voz do deputado Cristóvão Norte, também carregou nas críticas, "O governo garantiu que se o preço subisse o imposto descia, ora, o preço subiu e o governo mentiu", acusou o parlamentar social-democrata, acrescentando que o executivo também não cumpriu a promessa de rever trimestralmente o valor do ISP. "Em três anos, a falta de palavra tira do bolso dos portugueses e rende ao Estado mais 1000 milhões de euros" - o "mealheiro do tio Centeno continua a acumular", afirmou Cristóvão Norte.

"O projeto do PSD visa garantir que o governo passa a cumprir os compromissos que faz com o país. Que cumpre a neutralidade fiscal. Que desça, de forma imediata, o imposto sobre os produtos petrolíferos na medida da arrecadação da receita de IVA em excesso, como se tem verificado em 2018 com as sucessivas revisões em alta do preço", acrescentou Cristóvão Norte. Pelo PS, Fernando Anastácio pergunta ao PSD "que impostos quer subir para compensar" a perda de receita com a diminuição do ISP.