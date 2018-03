Pub

ANACOM volta a reforçar a importância e a "máxima prioridade" no restabelecimento dos serviços de comunicações às populações afetadas pelos incêndios de 2017

A ANACOM voltou esta quinta-feira a pedir urgência no restabelecimento das ligações nas zonas atingidas pelos incêndios do ano passado, revelando que ainda existem cerca de 4,6 mil clientes sem serviço, num comunicado a propósito do Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores, que se celebra hoje.

Numa nota de imprensa, a Autoridade Nacional de Comunicações, reforçou a importância e "a máxima prioridade no restabelecimento dos serviços de comunicações às populações afetadas pelos incêndios em 2017".

A ANACOM tem recebido várias reclamações e acrescentou que dos contactos efetuados com as populações atingidas pelos fogos, "com as juntas de freguesia das áreas ardidas e com os operadores de telecomunicações", foi possível concluir que "ainda existem cerca de 4,6 mil clientes sem serviço de telecomunicações restabelecido".

Destes clientes, "99% são clientes da MEO e os restantes são clientes da NOS e Vodafone que tinham o respetivo serviço suportado no operador grossista MEO".

A ANACOM fez ainda saber que tem vindo a averiguar "a existência de eventuais práticas comerciais lesivas dos interesses e direitos da população afetada" e que "não deixará de tomar as medidas que sejam justificadas à luz da legislação em vigor".