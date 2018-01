Pub

PJ e Polícia espanhola detiveram nove pessoas, apreenderam dinheiro e viaturas

As autoridades portuguesas e espanholas apreenderam, em Portugal e Espanha, aproximadamente 745 quilos de cocaína dissimulados no interior de ananases transportados em contentores entre um país da América Latina e a Península Ibérica.

Num comunicado da Polícia Judiciária, esta força policial indica que a operação conjunta com o Cuerpo Nacional de Policia de Espanha, denominada "Operação Japy", resultou ainda na identificação e detenção de nove homens de várias nacionalidades, bem como na apreensão de cerca de 400 mil euros em dinheiro e de 10 viaturas, tendo ainda sido desmantelado um laboratório clandestino utilizado para a adulteração e corte da cocaína.

"A investigação deste grupo organizado, com carater transnacional e que se dedicava reiteradamente à introdução, no continente europeu, de elevadas quantidades de cocaína produzida na América do Sul, iniciou-se em Espanha e decorre desde abril do ano passado", diz a nota da PJ, que realça a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira.

A investigação prossegue em Portugal e Espanha com a colaboração das autoridades de outros países.

