Sobe número de carteiras roubadas por dia em Lisboa durante a Páscoa

Os carteiristas de Lisboa fizeram mais "carteiras" esta Páscoa do que na anterior. Segundo dados oficiais da Esquadra de Turismo da PSP de Lisboa avançados ao DN registaram-se 175 furtos de carteiras a visitantes na semana que antecedeu a Páscoa (de 26 a 29 de março) e no fim de semana da Páscoa em si (de 30 de março a 1 de abril). Resultou numa média de 25 carteiras roubadas por dia nas várias ruas e praças que são "postais" de Lisboa.

"No ano anterior, no mesmo período e Esquadra, registaram-se 161 furtos, o que significa um aumento de 8%", refere a PSP. Essa subida é, em grande parte, "justificada pelo igual aumento do número de turistas que, em relação ao ano anterior, visitaram a cidade", adiantou a polícia na resposta ao jornal.

O DN tentou obter dados concretos sobre esse aumento de turistas na cidade mas esses dados ainda não estão disponíveis. Mas a grande "enchente" em Lisboa na Páscoa deve-se muito aos visitantes espanhóis, o que torna a Páscoa num dos períodos mais "produtivos" para os carteiristas.

A Esquadra de Turismo de Lisboa recebe atualmente uma média superior a mil queixas por mês, como foi divulgado na edição do DN de 26 de agosto de 2017. "Este tipo de criminalidade continua a merecer grande preocupação por parte do Comando Metropolitano de Lisboa, que tem empregue vários meios para o seu combate, apostando quer na prevenção( com o aumento do patrulhamento de visibilidade), quer na repressão com aumento das detenções em flagrante delito", adiantou ainda o comando de Lisboa da PSP.

Espanhóis e franceses no Alive

Tal como acontece na época da Páscoa, em que a PSP desenvolve um patrulhamento conjunto com a Polícia Nacional de Espanha em Lisboa - e em outras cidades turísticas como Porto e Faro - já está programada uma nova fase de cooperação para o mês de julho na capital por causa do festival Nos Alive (de 12 a 14 de julho). Nessa altura haverá um patrulhamento conjunto com as polícias espanhola e francesa porque nessa época e durante os dias do festival "a julgar pelos anos anteriores, a cidade recebe um número muito grande de turistas espanhóis e franceses".

"Já noutras cidades e regiões, no verão, sem que possamos adiantar datas concretas, a PSP contará com o apoio das nossas congéneres nas cidades do Porto e de Faro", esclareceu ainda o comando de Lisboa da PSP. Durante o verão a PSP também irá reforçar o patrulhamento em Espanha, nas cidades de Vigo e Santiago de Compostela.