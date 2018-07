25 Abril: Sessão solene começa após entrada de Marcelo de cravo na mão

A sessão solene do 25 de Abril iniciou-se hoje pelas 10:02 ao som do hino nacional, depois da entrada do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sala das sessões do parlamento, com um cravo vermelho na mão.

O Presidente da República chegou ao hemiciclo do parlamento um minuto depois das 10:00, de cravo vermelho na mão, envergando gravata no tom azul celeste que costuma usar, tendo-se ouvido o hino nacional tocado pela banda da GNR, entoado em coro pelos presentes.

Antes, Marcelo Rebelo de Sousa cumprimentou os antigos Presidentes da República Cavaco Silva e Ramalho Eanes, que se encontravam na sala do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, numa altura em que o antigo chefe de Estado Jorge Sampaio já se encontrava sentado na galeria.

Os tons de vermelho pontuam o hemiciclo do parlamento, entre os cravos vermelhos, que são uma constante ao peito dos membros do Governo, dos deputados das bancadas do PS, PCP, BE e PEV, mas também de muitos sociais-democratas, incluindo o seu presidente, Rui Rio.

Alguns deputados dobraram a cor rubra com uma gravata a condizer, como o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, bem como o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Entre as deputadas, muitas optaram pelo vermelho integral, caso das socialistas Isabel Moreira e Wanda Guimarães, enquanto a sua companheira de bancada Isabel Santos enverga verde bandeira integral, em que se destaca um cravo vermelho, à semelhança da deputada comunista Rita Rato.

Na chegada ao parlamento, o líder do PSD, Rui Rio, foi dos mais madrugadores, encontrando-se dentro do hemiciclo do parlamento pelas 09:20, numa altura em que poucos convidados ali se encontravam, entre os quais o antigo presidente do CDS e ex-ministro do Estado Novo Adriano Moreira e o histórico comunista Domingos Abrantes.

Como habitualmente, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou pelas 09:45, sem cravo, e recebeu honras militares, escutou o hino nacional e passou revista à Guarda de Honra, acompanhado pelo presidente da Assembleia da República.

Ainda antes de entrar pela porta principal da Assembleia da República, o chefe de Estado recebeu um cravo, que levou na mão direita, tal como nas anteriores sessões solenes a que presidiu.

O primeiro-ministro, António Costa, chegou à Assembleia da República à hora prevista, 09:30, de gravata azul e sem cravo, mas este foi-lhe dado nos Passos Perdidos, tendo colocado a flor na lapela.

Rui Rio 'estreou-se' hoje nas sessões solenes do 25 de Abril como presidente do PSD, já que foi deputado entre 1991 e 2001.

Já dentro da sala do plenário, Costa cumprimentou Rio, que assistirá à sessão na primeira fila dos convidados.

Antes de começar a sessão solene, houve tempo para algumas conversas: minutos antes das 10:00 as três mais altas entidades do Estado português -- Marcelo Rebelo de Sousa, Ferro Rodrigues e António Costa -- trocaram breves impressões.

Cerca de meia hora antes de começar a sessão, a conversa era entre vários ministros do atual Governo: Mário Centeno, Adalberto Campos Fernandes, Francisca Van Dunem e Luís Castro Mendes, a que se juntou o capitão de Abril Vasco Lourenço e o antigo diretor-geral da Saúde Francisco George.

A sessão solene será composta pelos discursos dos representantes dos grupos parlamentares: o deputado único do PAN (Pessoas-Animais-Natureza), André Silva, o deputado do PEV José Luís Ferreira, o deputado Paulo Sá, do PCP, Ana Rita Bessa, do CDS-PP, Isabel Pires, do BE, Elza Pais, do PS, e Margarida Balseiro Lopes, do PSD.

A sessão encerra com os discursos de Ferro Rodrigues e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que assistirá, com as outras figuras do Estado, à atuação do Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra, que interpretará a canção de José Afonso "Traz outro amigo também".