Rio com "disponibilidade total" para iniciar "ontem" reforma que revitalize o regime

O presidente do PSD, Rui Rio, manifestou hoje "disponibilidade total" e vontade de iniciar uma reforma que revitalize o regime para o defender, considerando que esse trabalho devia ter começado "ontem".

No final da sessão solene do 25 de Abril, no parlamento, Rui Rio salientou que o apelo de revitalização do regime tem feito parte do seu discurso político desde há muitos anos.

"Aquilo que nós temos de fazer -- o Presidente da República diz e muito bem -- é reforçar a democracia, porque se não a reformarmos o que vai acontecer é a perda da democracia", alertou o líder social-democrata, em declarações aos jornalistas

Rio sublinhou que atual Constituição da República já vigora por um período superior à que a antecedeu, considerando normal "que os regimes sofram um desgaste com o tempo".

"A necessidade de olhar para o sistema político e reforçá-lo através de reformas que o adaptem aos novos tempos é absolutamente vital. Caso contrário, como diz e bem o Presidente da República, corremos o risco de cair em discursos demagógicos e populistas, que vão capitalizar o descontentamento e afastamento das pessoas em relação ao regime", disse.

Da parte do PSD, salientou, "a disponibilidade é acima de total", até porque tal apelo corresponde ao discurso que Rui Rio faz há anos.

"Penso que a altura ideal para iniciarmos essa reforma era ontem. Eu pessoalmente tenho feito este alerta há anos: em sessões do 25 de Abril, quando era autarca na Câmara Municipal do Porto, os discursos vão todos nesse sentido", disse.

Salientando que é uma reforma que "não se faz em 15 ou 30 dias" e que é mais complexa de fazer na segunda metade da legislatura do que no seu início, o líder do PSD considerou que, ainda assim, "podem ser dados passos" até às eleições de 2019.